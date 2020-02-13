В Минэнерго России обсудили проект дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС до 2025 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 февраля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел совещание по координации энергетического сотрудничества в рамках БРИКС. Участие в обсуждении приняли представители Минэкономразвития России, Федерального агентства по делам молодежи, ТПП РФ, Национального комитета по исследованию БРИКС и другие.

Антон Инюцын рассказал, что Минэнерго России совместно с научным сообществом разработали концепцию энергетического сотрудничества БРИКС на период председательства и обратился к участникам совещания с просьбой ориентироваться на содержание концепции при наполнении своих мероприятий по энергетической линии.

Кроме этого замминистра отметил, что на текущий момент на пространстве БРИКС создано много различных инструментов и механизмов, которые охватывают в том числе и энергетические вопросы.

«Помимо основного энергетического трека, который курирует Минэнерго России, энергетика как часть программы обсуждается на Академическом форуме БРИКС, в рамках Совета по научно-технологическому и инновационному развитию в рамках БРИКС, Рабочей группе по энергетике Делового совета БРИКС, включена в концепцию экономического сотрудничества БРИКС, которая сейчас обновляется. Серьезный энергетический трек есть и в рамках молодежного взаимодействия. Необходимо обеспечить координацию работы по всему энергетическому треку в рамках БРИКС при руководящей роли Комитета старших должностных лиц по энергетике», – сказал Антон Инюцын.

По его словам такая координация даст возможность получить дополнительные синергетические эффекты, избавит от дублирования задач и позволит выступать с единых позиций по продвижению приоритетов государственной энергетической политики.

«Кроме этого, мы подготовили проект дорожной карты энергетического сотрудничества до 2025 года, который будем обсуждать с партнерами в течение года и планируем выйти на подписание к министерской встрече, которая состоится в октябре», – добавил он.



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