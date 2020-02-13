В Псковской области бывший сотрудник колонии привлечен к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Островский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН России по Псковской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в исправительном учреждении с использованием своего служебного положения в крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности).

Установлено, что в период с ноября 2017 г. по март 2018 г. мужчина по просьбе осужденных за денежное вознаграждение неоднократно проносил на территорию колонии мобильные телефоны и наркотические средства.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего сотрудника исправительного учреждения и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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