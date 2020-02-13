Source: Russia – Council of the Federation

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил прием заявок на участие.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель организационного комитета Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Цель конкурса – активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и инициативных граждан по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия.

В этом году акцент сделан на усилении патриотического воспитания детей

«Конкурс проводится ежегодно при поддержке Совета Федерации. За прошедшие несколько лет его участниками стали более 920 муниципальных образования из 82 регионов. Особенно важно, что в этом году акцент сделан на усилении патриотического воспитания детей, включении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной направленности, в том числе связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — отметила вице-спикер СФ.

Конкурсантами могут стать не только городские округа, городские и сельские поселения, но и муниципальные районы, органы местного самоуправления которых уделяют особое внимание комплексной работе по сокращению детского неблагополучия, формированию и сохранению традиционных семейных ценностей. В субъектах Федерации будут разработаны мероприятия по созданию привлекательных городских и сельских пространств, способствующих улучшению условий воспитания детей, проведению семейного досуга.

«Проблемы детского и семейного неблагополучия можно преодолеть, только объединив усилия региональных, муниципальных властей и неравнодушных граждан. И конкурс в очередной раз продемонстрирует лучшие практики и решения в этом направлении», — сказала Галина Карелова.

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей» принимаются с 18 февраля до 15 марта 2020 года. Их можно разместить по адресу: www.goroda-detyam.ru.

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