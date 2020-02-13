Делегация СФ принимает участие в Международной научной конференции в Ялте

Source: Russia – Council of the Federation

Форум посвящен 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года.

Делегация Совета Федерации принимает участие в Международной научной конференции в Ялте, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года «ЯЛТА-1945: УРОКИ ИСТОРИИ».

Конференция, приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции, организована Советом Федерации, органами государственной власти Республики Крым, Фондом исторической перспективы, Ассамблеей народов Евразии и Ливадийским дворцом-музеем.

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В церемонии открытия конференции приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, КонстантиновВладимир АндреевичПредседатель Государственного Совета Республики Крым заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель Губернатора — Председателя Правительства Севастополя Ольга Тимофеева. ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

Григорий Карасин огласил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам форума.

«В феврале 1945 года состоялась ставшая событием мирового уровня встреча трех лидеров антигитлеровской коалиции, которая выстроила действующую политическую архитектуру, послужила фундаментом послевоенного многополярного мира», — говорится в приветствии.

«Несмотря на кардинальные различия во взглядах и позициях И. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль смогли прийти к общему знаменателю в ключевых вопросах международной повестки дня, сформировав жизнеспособную систему межгосударственных отношений на долгие годы вперед. Краткий миг истории, запечатленный на их совместной фотографии, свидетельствует о единстве «большой тройки» в намерении уничтожить последние следы нацизма и фашизма, предоставить государствам освобожденной Европы возможность развиваться по собственному пути. Представители трех стран провели блестящую дипломатическую работу, позволившую достичь необходимых компромиссов и баланса интересов. Бесспорно, успех переговоров был во многом обусловлен общим пониманием того, что СССР внес решающий вклад в Великую Победу, приняв на себя основной удар», — подчеркивается в документе.

Важнейшим итогом Ялтинской встречи стали договоренности о создании организации Объединенных наций

«Результаты Ялтинской встречи можно оценивать по‑разному, они имели свои плюсы и минусы, но очевидно одно – все они оказались судьбоносными, оказали огромное влияние не только на политическое устройство, но и духовно-нравственные аспекты жизни разных народов. Важнейшим итогом стали договоренности о создании организации Объединенных Наций – механизма поддержания и укрепления сотрудничества между государствами. Позиция нашей страны касательно сохранения главенствующей роли ООН в международной системе коллективной безопасности и обеспечения уважения прав человека была и остается твердой и неизменной», — указывается в приветствии.

«Крымская встреча на высшем уровне 1945 года – это бесценное мировое наследие, опыт истинного союзничества, который может и должен служить ориентиром для современных государственных деятелей. Наш общий долг – защищать правду о Второй мировой войне, не допустить фальсификации и намеренно искаженной трактовки событий тех лет», — подчеркивается в документе.

13 февраля 2020 года в рамках конференции пройдут сессии «Ялта-45 как вершина союзничества». Модераторы – Григорий Карасин и президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая, и «Значение Ялты-1945 для современного мира». Модераторы — член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров и генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, доктор экономических наук, доктор политических наук Андрей Бельянинов.

14 февраля в рамках конференции состоится международный общественный форум, на котором планируется принятие Ливадийской декларации поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.

В составе делегации Совета Федерации – сенаторы Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Алексей Александров, АлександровАлексей Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Валерий Куликов, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Сергей Цеков. ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым

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