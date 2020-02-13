Source: Russia – Council of the Federation

Открылась регистрация для участия в Международной выставке юных изобретателей IEYI-2020, которая пройдет 5–10 сентября в Казани.

Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам стимулирования изобретательской активности, сенаторы неоднократно инициировали ряд предложений в этой сфере, в том числе законодательных. Об этом рассказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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«В этом году мы рассчитываем получить актуальный международный опыт по линии популяризации детского изобретательства. Открылась регистрация для участия в Международной выставке юных изобретателей IEYI-2020, которая пройдет 5–10 сентября в Казани», — сообщила сенатор.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поддержала инициативу провести IEYI-2020 в рамках Научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность глазами молодежи», отметила Лилия Гумерова. Этот ежегодный форум проводится Советом Федерации совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, профильными министерствами и ведомствами, а также крупными государственными корпорациями. «Рассчитываем, что такой формат придаст еще больший статус выставке юных изобретателей», — подчеркнула сенатор.

Совет Федерации уделяет особое внимание вопросам стимулирования изобретательской активности

Лилия Гумерова обратила внимание, что сразу два комитета Совета Федерации – по международным делам и по науке, образованию и культуре включились в работу по организации и проведению этого мероприятия.

«Первая выставка была проведена Японским институтом изобретений и инноваций в Токио еще в 1904 году. В последние годы юных изобретателей принимали Малайзия, Индия, Индонезия, Китай, Япония, Вьетнам, Таиланд. Российские школьники уже трижды и достаточно успешно участвовали в выставке. Только в минувшем году наша команда завоевала шесть медалей», — рассказала парламентарий.

Глава Комитета СФ отметила, что в этом году дети-изобретатели со всего мира впервые приедут в Россию. «Постараемся сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень конкуренции между участниками, помочь юным талантам в обмене знаниями, продолжить сотрудничество в области инноваций между странами теперь и на молодежном уровне», — заключила сенатор.

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