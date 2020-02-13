Итоги выступления сборной России по греко-римской борьбе на Чемпионате Европы в Риме

Source: Russia Ministry of Sport

12 февраля на Чемпионате Европы по спортивной борьбе в Риме (Италия) завершили выступление борцы греко-римского стиля. В среду россияне добавили в копилку сборной две медали.

Назир Абдуллаев стал серебряным призёром в весовой категории до 67 кг. В финальном поединке он уступил норвежцу Мортену Торесену (2:2, по последнему действию). Бронзовые награды получили Криступас Шлейва из Литвы и Карен Асланян из Армении.

В категории до 97 кг Александр Головин завоевал бронзовую медаль. В схватке за третье место он одолел представителя Чехии Артура Омарова (8:0). Ещё одним обладателем «бронзы» стал турок Дженк Ильдем. «Золото» выиграл Артур Алексанян из Армении, «серебро» у Николоза Кахелашвили, представляющего Италию.

По итогам состязаний по греко-римской борьбе российские спортсмены заняли девятое место в общекомандном зачёте с тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Ранее «серебро» взяли Виталий Кабалоев (до 55 кг) и Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), «бронзу» – Александр Комаров (до 87 кг).

На первом месте – азербайджанцы (2-0-4), вторые – армяне (2-0-2), третьи – болгары (1-1-0).

Далее на Чемпионате Европы будут разыграны медали в вольной борьбе среди женщин и мужчин. Соревнования завершатся 16 февраля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских борцов и тренерский штаб сборной с наградами Чемпионата Европы и желает новых высоких достижений!

Фото: Григорий Аванян

Пресс-служба Минспорта России

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