И. Умаханов провел в Уфе совещание по вопросам организации хаджа российских мусульман

Source: Russia – Council of the Federation
Списки желающих отправиться в хадж будут готовы ко второй декаде апреля.
Заместитель Председателя СФ, Уполномоченный по делам хаджа Правительства России Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам, находящимся на территории Королевства Саудовская Аравия.
Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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Ильяс Умаханов провел в Уфе расширенное совещание, посвященное вопросам организации паломничества российских мусульман к святым местам
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В совещании приняли участие представители ФСБ России, пограничной службы ФСБ России, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства по туризму, руководители органов исполнительной власти Башкортостана, Дагестана и Ингушетии, хадж-миссии России, духовных управлений мусульман, авиакомпаний и туристических компаний.
Российская квота увеличена на 4500 мест на постоянной основе
Ильяс Умаханов сообщил, что в результате переговоров с руководством профильного министерства Королевства Саудовская Аравия российская квота увеличена на 4500 мест на постоянной основе и впервые в подписанном в Джидде протоколе об организации паломничества российских мусульман в 2020 году зафиксирована цифра в 25 000 мест.
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«Это позволяет полнее учесть интересы многочисленной мусульманской уммы нашей страны», — заявил вице-спикер СФ.
Он отметил, что этот успех стал возможным на фоне укрепления российско-саудовских отношений в ходе встреч Президента России и Короля Саудовской Аравии.
Ильяс Умаханов также рассказал о решении проблемы так называемых «обманутых паломников».
Списки желающих отправиться в хадж будут готовы к 20 апреля. До 25 июля все паломники должны прибыть в Мекку и Джидду, а до 4 сентября вернуться обратно.
После совещания в Доме Республики прошла встреча заместителя Председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова и Главы Башкортостана Радия Хабирова. ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан
Обсуждены различные аспекты организации хаджа для мусульман Башкортостана.