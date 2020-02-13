Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#ОКП#Набор 2018#Пилотируемая космонавтика13.02.2020 10:45

Кандидаты в космонавты набора 2018 представили эмблему

Вдохновившись традицией создания эмблем на этапе общекосмической подготовки (ОКП) и посоветовавшись с опытными товарищами из наборов 2010 и 2012 годов, кандидаты в космонавты набора 2018 года решили создать свою эмблему. Она символизирует объединяющие группу ценности и общее видение профессии космонавта.

Эмблема выполнена в форме круга в сдержанных синих и белых тонах. Белый цвет символизирует благородство, синий — честность. Эти личностные качества, по мнению группы ОКП-2018, основополагающие для профессии космонавта. Центральный элемент композиции — вид с Луны на Землю. Это отсылка и к 50-летнему юбилею первой фотографии, сделанной человеком с поверхности Луны, и к следующей цели пилотируемой космонавтики, которой является дальнейшее исследование спутника нашей планеты.

Пятиконечная звезда на поверхности Луны символизирует посадку на лунную поверхность и отсылает к началу космической эры, открывшейся благодаря гению советских инженеров и учёных. Это дань уважения фундаменту, заложенному во времена Советского Союза, и стремление к перспективным исследованиям Луны, в которых могут принять участие космонавты набора 2018 года.

С изображёнными на эмблеме пилотируемыми космическими объектами — Международной космической станцией, пилотируемым кораблём «Союз МС» и перспективным кораблем — предположительно будут связаны первые полёты космонавтов набора 2018 года. К изучению этих кораблей и станции уже приступила группа общекосмической подготовки.

Фамилии кандидатов написаны по периметру эмблемы, отражая равенство, взаимопомощь, поддержку, командный дух и высокий уровень мотивации каждого из них дойти до того уровня знаний и навыков, который необходим для совершения полёта в космос в качестве профессионального космонавта-испытателя.

Дни, когда утверждался финальный состав набора, 9 и 10 августа 2018 года, стали знаковыми для будущих космонавтов. Это как раз середина периода, когда Солнце находится в созвездии Льва. В эти дни началось формирование единого коллектива. Поэтому на эмблеме изображены восемь ярких звёзд созвездия Льва (Альгиеба, Денебола, Зосма, Чертан, Расалас, Адхафера, Альгенуби, Субра) — по количеству кандидатов в космонавты, проходящих сейчас общекосмическую подготовку.

Работа над эмблемой продолжалась более полугода. Рассмотрены две основные идеи, а после выбора одного эскиза вместе с профессиональным дизайнером и энтузиастом космонавтики Алимой Фейзулиной было создано свыше 20 различных вариантов идеи. Кандидаты в космонавты набора 2018 года благодарят Алиму за профессионализм, высокое качество работы и терпеливость в процессе работы над эмблемой.

Кандидаты в космонавты-испытатели набора 2018 года уже получили тираж нашивок и теперь носят эмблему на своих тренировочных комбинезонах.

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