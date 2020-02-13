Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

Сетокан карате-до активно развивается в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 1998 года. Бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» — неоднократные чемпионы мира, Европы и России. Директор клуба — старший тренер сборной России по сетокан карате-до, заслуженный тренер РФ по восточному боевому единоборству сетокан карате-до Виктор Мащенко.

Сегодня клуб насчитывает 13 мастеров спорта международного класса. Это Евгений Ченцов, Александр Гизенко, Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, Мхитар Мхитарян, Владислав Иванов, Ислам Нагоев, Алексей Зайцев, Александр Рудь, Станислав Собин, Сергей Мащенко, Казбек Муталиев и Магдалина Черниенко. Спортсмены клуба входят в состав национальной сборной России по восточному боевому единоборству сетокан карате-до.

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