Н. Косихина: В Ярославской области разработаны региональные программы, направленные на достижение целей нацпроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела ряд встреч в регионе по вопросам реализации национальных проектов.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провела ряд встреч с директорами департаментов области и главами муниципальных районов региона по вопросам реализации национальных проектов в 2020 году.

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Наша общая цель – реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой семьи, проживающей в Ярославской области

Как сообщила сенатор, на территории Ярославской области разработана 51 региональная программа, направленная на достижение целей национальных проектов, в том числе «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Цифровая экономика», «Экология».

«По итогам 2019 года, благодаря слаженной совместной работе губернатора Дмитрия Миронова МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области , правительства области, профильных департаментов, кураторов, руководителей и участников проектов, проектных офисов, центров компетенций, освоено девяносто пять процентов от общей суммы запланированных средств», — отметила Наталия Косихина.

Наталия Косихина провела ряд встреч в Ярославской области по вопросам реализации национальных проектов

По ее словам, необходимо учитывать полученный опыт – как положительный, так и отрицательный. «Были моменты, когда требовалась консолидация сил всех уровней власти. В ряде случаев приходилось принимать оперативные решения, переходить, что называется, на ручное управление. Вот почему необходимо соблюдать намеченные сроки. Ведь наша общая цель – реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой семьи, проживающей в Ярославской области», — подчеркнула парламентарий.

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