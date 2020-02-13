Олег Матыцин: законодательная база станет важным элементом при создании стратегии физической культуры и спорта – 2030

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Темой встречи стало обсуждение вопросов перспектив развития физической культуры и спорта.

«Основными и основополагающими для нас являются национальные проекты, которые поставлены Президентом Российской Федерации, – подчеркнул Олег Матыцин. – В данный момент мы работаем над созданием Стратегии развития физической культуры и спорта – 2030. Отмечу, что без понятной, доступной и открытой законодательной базы мы вряд ли сможем решить глобальные задачи, которые будут поставлены в Стратегии».

«Сегодня в спортивной отрасли задействовано очень много субъектов: Министерство спорта, Олимпийский комитет, Всероссийские и региональные федерации. Создание системы наиболее оптимального управления в отрасли – один из наших приоритетов. С моей точки зрения, эти партнёрские отношения должны быть более систематизированы и определена каждая роль и ответственность в реализации тех или иных программ», – сказал он.

«Сейчас очень сложно выстроить единую модель управления взаимодействия с регионами, когда Министерство спорта не имеет влияния на согласование и назначение руководителей региональных управлений. При этом мы реализуем в регионах ряд программ с очень большими бюджетами, – отметил глава Минспорта России. – Губернаторы регионов выходят с предложением о субсидиях со стороны государства по строительству баз, по реализации программы развития. Именно поэтому мы хотим сделать некий элемент согласования руководителей территориальных органов исполнительной власти, потому что очень сложно иметь влияние и понимание, если мы не будем иметь влияние на проведение кадрового состава и кадровых решений».

«Политика Министерства должна быть как можно больше открытой, доступной. Все решения, которые мы принимаем либо на стадии обсуждения должны быть тоже понятны населению и, конечно, всем тем организациям, о которых я сказал. Результат должен быть понятным и конкретным», – подчеркнул Министр.

«За эти две недели у меня была возможность встретиться уже с семью губернаторами и каждый раз я вижу очень активную позицию руководителей регионов. Это очень важно. Они готовы инвестировать в объекты, в программы развития, в реализацию национальных проектов, – отметил Министр. – Тем не менее, иногда у регионов нет понимания, что объект строится и как он будет потом использоваться».

«Создание нормативно-правовой базы является крайне важным в любом направлении деятельности. В этом контексте наиболее актуально создание атмосферы открытости взаимодействия Министерства спорта с Государственной Думой и совершенствование законодательства в области развития физической культуры и спорта», – резюмировал Олег Матыцин.

Фото: пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации

Пресс-служба Минспорта России

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