Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в 31-й международном конгрессе натуральных продуктов и товаров .

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принимает участие в 31-й международном конгрессе натуральных продуктов и товаров BioFach 2020, который проходит 12–15 февраля в г. Нюрнберге (Германия).

В этом году тематика конгресса представляет для России особую актуальность в связи с вступлением в силу закона об органической продукции

Открывая панельную дискуссию «Органическое сельское хозяйство России: перспективы и вызовы» в рамках деловой программы Сергей Белоусов обратился от имени Совета Федерации с приветственным словом к участникам и гостям выставки, отметив ее высокое значение для представителей органического рынка. Он сообщил, что в этом году тематика конгресса представляет для России особую актуальность в связи с вступлением в силу закона об органической продукции.

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По мнению парламентария, Российская Федерация как обладатель больших запасов залежных земель имеет все шансы занять достойное место на мировом рынке по производству и поставкам уникальных отечественных брендов экологически чистых продуктов. «Для нашей страны становление собственного рынка органики — гарантия плавного перехода к «зеленой экономике», развитию смежных отраслей, таких как семеноводство, селекция, разработка биопрепаратов и специального оборудования», — подчеркнул Сергей Белоусов. Кроме того, указал он, органическое сельское хозяйство неразрывно связано с развитием сельских территорий, экологического туризма и малого бизнеса на селе.

Для нашей страны становление собственного рынка органики — гарантия плавного перехода к «зеленой экономике»

По словам сенатора, участие делегации из России в таких масштабных мероприятиях как BioFach — возможность заявить о себе, познакомиться с производителями органической продукции из других стран и вдохновиться новыми идеями. Сенатор отметил, что опыт взаимодействия с международными партнерами также важен для российских экспертов в контексте проведения дальнейших согласований со странами Европейского союза по взаимному признанию стандартов в сфере органической продукции.

Сергей Белоусов в Германии

Сергей Белоусов выразил уверенность в том, что с каждым годом российских производителей органики на выставке будет больше, а ассортимент товаров существенно расширится.

В рамках работы конгресса у парламентария запланированы встречи с представителями Минсельхоза Германии, руководством Международной федерации органического сельскохозяйственного движения IFOAM и посещение предприятий сельскохозяйственного производства.

Сергей Белоусов в Германии

Международный конгресс натуральных продуктов и товаров BioFach проводится в Германии ежегодно и является крупнейшей площадкой для демонстрации органической продукции со всего мира. В этом году площадка российского стенда занимает 138 кв. м и представлена крупнейшими отечественными компаниями в сегменте органического сельского хозяйства.

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