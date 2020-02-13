Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Восточный#Циолковский13.02.2020 18:48

Организация «Циолковский – город будущего!» получила официальный статус

Местная общественная организация «Циолковский — город будущего!» получила в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области свидетельство о регистрации. Она объединяет жителей города Циолковского разных возрастов и профессий, которые участвуют в проектах по развитию города.

Основными целями деятельности организации является поддержка общественных инициатив по развитию городской инфраструктуры, а также содействие реализации образовательных проектов. В городе, который расположен недалеко от космодрома Восточный, с участием молодых активистов начал работу инженерно-космический клуб «Наследники Циолковского». В рамках этого клуба более 40 учащихся получают знания в области проектирования инженерных систем.

Деятельность организации «Циолковский — город будущего!», направленной на реализацию общественно полезных проектов и информирование жителей о перспективах развития города, поддержал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки на космодром Восточный в октябре 2019 года.

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