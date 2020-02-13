Рабочая встреча Олега Матыцина с губернатором, председателем Правительства Омской области Александром Бурковым

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором, председателем Правительства Омской области Александром Бурковым.

Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, в частности детский дворовый спорт и спорт на селе, а также реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Александр Бурков рассказал, что в сельских районах Омской области большинство спортивных сооружений были построены ещё в советское время, и они находятся в запущенном состоянии. «Не нужно много денег на строительство этих спортивных объектов, нужны небольшие деньги на их реконструкцию», – подчеркнул он по окончании встречи.

По мнению губернатора, на селе нужно строить ледовые площадки не с искусственным льдом, а крытые корты с естественным льдом, что актуально для сибирского региона.

«В летний период такие объекты будут использоваться круглосуточно для игры в волейбол, баскетбол, футбол, – сказал глава региона. – На такой объект денег нужно значительно меньше, чем на строительство ледового сооружения с искусственным льдом. Зимой площадки можно использовать для зимних видов спорта: фигурного катания, хоккея, конькобежного спорта, шорт-трека».

Александр Бурков отдельно уделил внимание развитию дворового хоккея. «Ежегодно мы проводим Первенство по хоккею «Омские орлята» среди ребят, которые не занимаются в детско-юношеских спортивных школах. В соревнованиях участвуют более тысячи команд со всей области».

«Параллельно совместно с хоккейным клубом «Авангард» мы запустили проект по восстановлению хоккейных школьных кортов, – сообщил губернатор. – Мы берём дополнительных тренеров в штат хоккейной школы, и они на этих кортах по предложенной методике проводят занятия с ребятами со двора. Это всё бесплатно для детей, нагрузку на себе несёт компания «Газпром нефть», а мы отвечаем за освещение, заливку льда, содержание медиков в школе, чтобы тренировочный процесс был под присмотром. Каждый парень со двора может приходить и играть. В этом вся прелесть – в доступности игры в хоккей. Главный принцип – набирать ребят из хоккейной школы и параллельно дворовые команды. Дальше идёт отбор – кто-то из них уже попадает в хоккейную академию «Авангард».

Говоря о массовом спорте среди взрослого населения, Александр Бурков рассказал о проведении в Омской области сельских Олимпиад – «Праздник Севера» и «Королева спорта», которые в этом году отмечают 50-летие. В отборе на сельскую Олимпиаду участвуют около 100 тысяч спортсменов, а в финале выступают от 1000 до 1500 человек.

«Федеральный проект «Спорт – норма жизни» способствует вовлечению населения в занятия спортом, – продолжил глава региона. – Если в 2018 году у нас в области было меньше 40% занимающихся спортом, то в 2019 – 42,2%, к 2024 году мы выйдем уже на показатель 55%, я в этом не сомневаюсь. Было бы хорошо, если мы сможем включить в федеральный проект реновацию спортивных сооружений в малых городах и строительство малобюджетных ледовых катков».

«Это год мы начинаем со строительства Ледового дворца с искусственным льдом в Омске, из федерального бюджета на него заложено 276 миллионов рублей, – отметил Александр Бурков. – К 2022 году будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. А ранее по Федеральной целевой программе были открыты футбольные поля и большое количество объектов по ГТО. Всё это даёт результат. Параллельно компания «Газпром нефть» начинает строительство «Арены Омск» – шестиэтажного хоккейного стадиона на 12 тысяч зрителей. Для нас это важно, потому что Омск – исторически хоккейный регион».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Омской области в 2019 году было перечислено 104,9 млн рублей федеральных средств: 39,9 млн рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 25 млн рублей на закупку оборудования для хоккея; 40 млн рублей на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.

В 2020 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» региону перечислено 353,6 млн рублей. Из них 21 млн рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 267,6 млн рублей на строительство и реконструкцию крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки; 25 млн рублей на закупку оборудования для хоккея; 40 млн рублей на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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