С. Цеков: Вопросы Ялтинской конференции 1945 года актуальны и сегодня

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в Международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории».

Вопросы Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года интересны и важны не только для истории, но актуальны и сегодня. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым

Смотрите также

Сенатор принимает участие в работе Международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории».

Сергей Цеков отметил представительность конференции. В Ялту приехали участники из Англии, США, Франции. «Здесь обсуждаются интересные исторические факты, сравнения».

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

1 из 28

Алексей Александров, Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева

2 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

3 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

4 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

5 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

6 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

7 из 28

Григорий Карасин

8 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

9 из 28

Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева

10 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

11 из 28

Наталья Нарочницкая

12 из 28

Сергей Цеков и Ольга Ковитиди

13 из 28

Владимир Константинов и Григорий Карасин

14 из 28

Ольга Тимофеева

15 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

16 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

17 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

18 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

19 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

20 из 28

Григорий Карасин и Алексей Александров

21 из 28

Григорий Карасин

22 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

23 из 28

Алексей Александров

24 из 28

Валерий Куликов и Михаил Козлов

25 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

26 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

27 из 28

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

28 из 28

«В ходе обсуждения также правильно было отмечено, что Крым — это земля мира. Здесь не начинались войны, конфликты, а заканчивались», — сказал сенатор.

Крым — это земля мира

По словам законодателя, многие участники конференции подчеркивали, что международные принципы, выработанные в 1945 году в Ялте и действовавшие многие годы, впоследствии подверглись пересмотру. Это произошло не по вине России, а по вине других участников антигитлеровской коалиции. «Необходимо вернуться к этим принципам», — считает Сергей Цеков. В этой связи он назвал своевременным предложение Президента Российской Федерации о проведении встречи представителей государств — членов Совета Безопасности ООН.

MIL OSI