Т. Гигель приняла участие в совещании по вопросам развития лесной отрасли в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии рассматривалось исполнение поручений, данных руководителем региона в прошлом году.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в совещании по вопросам развития лесной отрасли, которое провел глава региона Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

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Во встрече также участвовали заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Олег Андронов, глава Чойского района Михаил Маргачев и др.

Подготовлен проект федерального закона, регламентирующий снятие запрета на проведение рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий в орехово-промысловых зонах

По словам сенатора, на совещании рассматривалось исполнение поручений, данных руководителем региона в мае прошлого года. В частности, Олег Андронов в своем отчете сообщил, что министерство уже подготовило проект федерального закона, регламентирующий снятие запрета на проведение рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий в орехово-промысловых зонах. Документ направлен в парламент Республики для рассмотрения вопроса дальнейшей реализации законодательной инициативы.

Татьяна Гигель

Татьяна Гигель отметила важность принятых по поручению Олега Хорохордина изменений в части определения льготы гражданам, пострадавшим от пожара. «Это поможет людям легче справиться с трудной ситуацией. Внесенные поправки в региональное законодательство дают возможность погорельцам приобрести строительную древесину с 10-процентной скидкой от ее первоначальной стоимости».

Парламентарий подчеркнула, что используемый в Чойском районе Республики плановый подход к работе лесной отрасли позволяет добиться позитивных результатов.

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