Управление Генпрокуратуры России в Центральном федеральном округе проанализировало работу прокуроров по надзору за законностью нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе обобщена практика прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в сфере малого и среднего бизнеса.

В 2019 г. прокуроры оспорили около 4,7 тыс. нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, внесли более 190 представлений, свыше 4,5 тыс. протестов.

В связи с принятием незаконных правовых актов, ущемляющих права предпринимателей и препятствующих развитию бизнеса, потребовалось вмешательство органов прокуратуры Тульской, Владимирской, Курской, Орловской, Тверской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ивановской и иных областей.

В сфере регламентации осуществления государственного и муниципального контроля различных сфер деятельности нарушения выявлялись прокурорами Тамбовской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Курской, Липецкой, Брянской, Орловской, Рязанской, Тверской, Воронежской областей и других регионов.

Органами прокуратуры значительное внимание уделяется и вопросам соблюдения законодательства при предоставлении предпринимателям государственных и муниципальных услуг. Административные барьеры в осуществлении предпринимательской деятельности создаются, как правило, при получении той или иной государственной услуги.

Меры прокурорского реагирования на такие нарушения принимались прокурорами в г. Москве, Брянской, Тверской, Тамбовской, Белгородской, Ивановской, Московской, Костромской и иных областях.

В Курской, Орловской, Рязанской и других областях прокурорами выявлялись нарушения, связанные с отсутствием необходимого правового регулирования, несвоевременным принятием органами государственной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов, что препятствует развитию бизнеса.

Вопросы осуществления надзора за соблюдением прав предпринимателей при принятии органами государственной власти и местного самоуправления нормативных правовых актов остаются на контроле в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

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