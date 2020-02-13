Утвержден новый состав Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Проект постановления в ходе пленарного заседания Совета Федерации палаты внес С. Митин.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области внес на рассмотрение Совета Федерации проект Постановления об изменении состава Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Смотрите также

В Совете Федерации состоялось 474-е заседание

12 февраля 2020 года, 13:36

Сенатор предложил включить в состав Временной комиссии трех сенаторов — Сергея Белоусова БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края , Алексея Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и Бориса Невзорова. НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края

Коллеги приняли постановление и поддержали предложение Сергея Митина — председателя Временной комиссии, утвердив ее новый состав.

Как подчеркнул Сергей Митин, благодаря тому, что в состав Временной комиссии входят члены Совета Федерации из различных постоянных комитетов, можно будет более эффективно решать вопросы межотраслевого взаимодействия. В составе комиссии 17 сенаторов, работающих в шести постоянных комитетах Совета Федерации.

Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации была создана в феврале 2018 года.

MIL OSI