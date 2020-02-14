А. Башкин провел совещание, посвященное совершенствованию работы учреждений уголовно-исполнительной системы

Source: Russia – Council of the Federation
Достойное отношение государства к гражданину, в том числе является фактором исправления, перевоспитания, считает сенатор.
Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел семинар-совещание на тему «Обеспечение функционирования электронной очереди на свидания с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ».
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Как было отмечено на заседании лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, предоставляются краткосрочные и длительные свидания как с адвокатом, так и с родственниками.
Право на свидания с защитником — составляющая часть права подозреваемого и обвиняемого на защиту, которое установлено Конституцией РФ и уголовно-процессуальным законодательством.
Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Александр Башкин
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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Сергей Аренин
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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Сергей Фабричный
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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Александр Башкин
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Людмила Нарусова
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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Александр Башкин
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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
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Александр Башкин подчеркнул, что в ходе совещания необходимо обсудить конкретный вопрос о предоставлении гражданам возможности дистанционно записываться на свидания с лицами, содержащимися под стражей. Эта тема подробно изучалась членами Совета Федерации, и было выявлено, что система в полном объеме не работает. Сенатор считает, что для решения этого вопроса важно выработать своего рода «дорожную карту» вместе со всеми заинтересованными структурами.
«Достойное отношение государства к гражданину, в том числе является фактором исправления, перевоспитания. Государство должно делать все возможное для того, чтобы вернуть человека к нормальной жизни», — подчеркнул сенатор.
Государство должно делать все возможное для того, чтобы вернуть человека к нормальной жизни
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин, АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова, НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области члены Совета Федерации, представители Генеральной прокуратуры РФ, Общественной палаты РФ, ФСИН России, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, эксперты.