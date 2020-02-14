Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела рабочее совещание по актуальным вопросам соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В ходе подготовки к предстоящему в апреле этого года Совету законодателей Комитет СФ по социальной политике провел рабочее совещание по актуальным вопросам соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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По словам сенатора, проблема, связанная со своевременным предоставлением благоустроенного жилья детям-сиротам, продолжает оставаться крайне острой.

«По состоянию на конец прошлого года, своей очереди дожидается порядка 191 тысячи человек, достигших возраста 18 лет и старше, однако сегодня ежегодно обеспечивается жильем только около 25–26 тысяч человек», — сообщила Инна Святенко.

Заместитель председателя Комитета Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области отметила, что Совет Федерации, уделяя особое внимание теме соблюдения жилищных прав детей-сирот, неоднократно обращался в Правительство РФ с предложениями по дальнейшему расширению форм и совершенствованию механизмов обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем. В том числе предлагалось рассмотреть возможности увеличения софинансирования из федерального бюджета.

«Только выделение дополнительных бюджетных ассигнований не сможет решить эту проблему, необходима разработка комплекса дополнительных мер», — уверена сенатор.

Член Комитета СФ Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики назвал ряд общих проблем, с которыми в этой связи сталкиваются регионы: приобретение и строительство жилых помещений, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, превышение стоимости закупаемого жилья, длительность процедуры проведения торгов и поиска жилых помещений, отвечающих требованиям, установленным законодательством.

Но один из главных вопросов, по мнению парламентария, — отсутствие достаточного финансирования из федерального бюджета. «В региональных бюджетах денег нет, без федеральной поддержки большинство субъектов с проблемой обеспечения жильем детей-сирот до 2025 года не справятся», — считает сенатор.

Участники совещания выработали ряд предложений, которые, по их мнению, должны быть включены в законопроект по обеспечению жильем детей-сирот, который разрабатывается Министерством просвещения РФ.

В верхней палате парламента планируется дальнейшая работа по решению этой проблемы совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, с учетом имеющегося опыта субъектов Федерации.

В совещании приняли участие члены Комитета СФ Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области а также представители Министерства просвещения РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ и других заинтересованных ведомств.

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