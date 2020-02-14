В. Кравченко: Существующие меры поддержки предпринимательства в стране нуждаются в серьезной доработке

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась рабочая встреча сенатора с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области встретился с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Сенатор, являющийся полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, сообщил, что по итогам встречи достигнуты договоренности о сотрудничестве по вопросам реформирования контрольно-надзорной деятельности и совершенствования мер поддержки субъектов предпринимательства.

Владимир Кравченко встретился с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

«Наши позиции по всем вопросам, которые мы обсуждали, совпадают. В частности, мы сошлись во мнении, что существующие меры поддержки предпринимательства нуждаются в серьезной доработке», — сказал Владимир Кравченко.

Нужно уходить от «палочной» системы при проведении проверочных мероприятий

Касаясь реформы контрольно-надзорной деятельности, сенатор выразил мнение, что нужно уходить от «палочной» системы при проведении проверочных мероприятий. «Проблема острая и волнует представителей бизнес-сообщества во всех регионах, которые мы посещали в рамках проведения выездных заседаний Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», — сообщил парламентарий.

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Кроме того, в ходе беседы затрагивались темы повышения объема российского экспорта, снижения таможенных вывозных пошлин, обеспечения доступа предприятий к дешевым кредитным ресурсам.

«Аппарат Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей и Комитет СФ по экономической политике работают в одном направлении, над одним проблемным полем. Объединив усилия, мы сможем добиться выработки эффективных мер, направленных как на защиту прав предпринимателей, так и на обеспечение экономического роста в целом», — подчеркнул Владимир Кравченко.

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