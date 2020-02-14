В. Рязанский: Поправку, запрещающую розничную и оптовую продажу «снюса», поддержали в Государственной Думе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта о регулировании оборота и потребления электронных сигарет и никотинсодержащих смесей.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта федерального закона о регулировании оборота и потребления электронных сигарет и никотинсодержащих смесей. Мероприятие прошло в Государственной Думе.

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«Нашу поправку о приравнивании электронных средств доставки никотина к обычным табачным изделиям, запрещающую розничную и оптовую продажу «снюса», а также некурительной никотинсодержащей продукции, поддержали участники заседания», — сообщил сенатор.

Поправки в законопроект касаются оборота электронных сигарет, «вейпов», кальянов и наиболее вредных для здоровья никотинсодержащих смесей – так называемых снюсов и насвая

По словам Валерия Рязанского, изделия, о которых идет речь, могут потребляться совершенно незаметно для окружающих — в школе или дома. «Одна из причин всплеска отравлений этой продукцией заключается в том, что она потребляется именно скрытно». Сенатор отметил, что потребителей данной продукции среди молодёжи значительно больше, чем среди взрослых.

«Поправки в законопроект касаются оборота электронных сигарет, «вейпов», кальянов и недавно появившихся в свободной продаже наиболее вредных для здоровья никотинсодержащих смесей – так называемых снюсов и насвая», — сообщил Валерий Рязанский.

«Считаю, что концепция закона после начала его обсуждения в ноябре прошлого года не изменилась, она соответствует всем нашим договоренностям, которые были в ходе работы над документом», — сказал парламентарий. Сенатор выразил уверенность, что проект федерального закона готов ко второму чтению и должен быть принят в ближайшее время.

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