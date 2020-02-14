Source: Russia – Council of the Federation

Модератором дискуссии выступил первый заместитель Председателя СФ Н. Федоров.

В Совете Федерации состоялось расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Совещание провел первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики

Смотрите также

Он напомнил, что решение о проведении данного мероприятия было принято на 474-м заседании Совета Федерации. «Первоначально решение касалось только трех профильных комитетов СФ, но сейчас в обсуждении принимают участие представители всех комитетов Совета Федерации и большинство сенаторов, входящих в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации», — отметил Николай Федоров.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что, хотя практически все члены уже провели обсуждение поправок с общественностью регионов, которые они представляют в верхней палате парламента, дискуссии еще не завершаются.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края сообщил, что поправки обсуждаются не только в рабочей группе. «Некоторые субъекты РФ направляют свои предложения непосредственно в профильный Комитет Государственной Думы. Там сейчас порядка шестисот поправок, часть из которых уже рассмотрена».

По словам сенатора, после того, как соответствующий закон будет принят Федеральным Собранием и подписан Президентом России, в действие вступит статья, в которой прописана процедура общероссийского голосования. Собственно поправки в Конституцию будут внесены только после их одобрения в ходе голосования.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области в своем выступлении затронул поправки, касающиеся единой системы публичной власти и органов местного самоуправления.

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

1 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

2 из 52

Константин Долгов

3 из 52

Владимир Полетаев

4 из 52

Елена Бибикова

5 из 52

Юрий Федоров и Александр Карлин

6 из 52

Сергей Мартынов и Андрей Шевченко

7 из 52

Светлана Горячева и Инна Святенко

8 из 52

Алексей Майоров

9 из 52

Игорь Каграманян

10 из 52

Алексей Пушков

11 из 52

Валерий Семенов

12 из 52

Андрей Кутепов

13 из 52

Олег Мельниченко

14 из 52

Алексей Дмитриенко

15 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

16 из 52

Елена Мизулина

17 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

18 из 52

Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко

19 из 52

Николай Федоров

20 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

21 из 52

Павел Тараканов

22 из 52

Константин Косачев

23 из 52

Алексей Пушков

24 из 52

Людмила Нарусова

25 из 52

Владимир Кравченко

26 из 52

Елена Мизулина

27 из 52

Андрей Климов

28 из 52

Николай Федоров

29 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

30 из 52

Николай Журавлев

31 из 52

Андрей Клишас

32 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

33 из 52

Мурат Хапсироков и Сергей Мамедов

34 из 52

Елена Перминова

35 из 52

Александр Варфоломеев

36 из 52

Игорь Морозов

37 из 52

Алексей Майоров

38 из 52

Владимир Джабаров

39 из 52

Фарит Мухаметшин и Ирек Ялалов

40 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

41 из 52

Инна Святенко

42 из 52

Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко

43 из 52

Виктор Смирнов

44 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

45 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

46 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

47 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

48 из 52

Мохмад Ахмадов

49 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

50 из 52

Расширенное совещание по обсуждению проекта закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

51 из 52

Николай Федоров

52 из 52

Первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края сообщила о составе подгрупп рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ и поступивших в Государственную Думу поправках, инициированных членами Совета Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина МизулинаЕлена Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Омской области сконцентрировала внимание на сдержках и противовесах, обеспечивающих баланс власти.

Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Винниченко сообщил об оценке, которую дают в надзорном ведомстве ряду предлагаемых изменений в Конституцию страны.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва высказалась по поводу процесса всенародного голосования по поправкам.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл осветил блок поправок, касающихся защиты суверенитета Российской Федерации.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области поднял тему конституционных изменений в области дополнительного образования.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края ознакомил коллег с предложениями, которые не вошли в текст поправок, но, по мнению сенатора, еще могут быть внесены в ближайшее время.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области высказался о блоках, касающихся молодежи, молодежной политики и финансовой сферы.

Дискуссию завершил председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области отметив, что состоялась активная и полезная политическая дискуссия.

MIL OSI