В Сочи стартовал Чемпионат мира по санному спорту

Source: Russia Ministry of Sport

13 февраля в Сочи (Краснодарский край) состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира по санному спорту. Россия впервые принимает мировой турнир по этому виду спорта. Местом проведения соревнований стал объект XXII Олимпийский зимних игр – санно-бобслейная трасса «Санки».

В ходе официальной части церемонии было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям соревнований. «Уверен, что эти масштабные и престижные соревнования станут важным событием для спортсменов и многочисленных болельщиков, пройдут на самом высоком организационном победном уровне, ведь его участники будут состязаться на легендарной санно-бобслейной трассе, где были установлены рекорды Олимпийских игр, Чемпионата Европы и этапа Кубка мира по санному спорту. И конечно, Чемпионат запомнится накалом честной спортивной борьбы и оставит у всех добрые и незабываемые впечатления. Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», – говорится в обращении руководителя страны.

С приветственными словами к участникам соревнований и гостям церемонии обратились заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт, президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт, министр спорта Краснодарского края Андрей Марков и заместитель главы города Сочи Константин Чеботарь.

«Впервые наша федерация организовывает Чемпионат мира в России. Мы уже организовывали чемпионаты Европы в Парамонове в 2012 году и в Сочи в 2015-м», – напомнил Йозеф Фендт. – Я знаю, что всем нашим спортсменам очень хочется попробовать эту замечательную трассу. Мы ещё раз благодарим Федерацию санного спорта России, эту большую и опытную команду за организацию турнира и потраченные силы для того, чтобы этот Чемпионат мира состоялся».

«Мы готовы к проведению соревнований на 100 процентов, спортсмены и зрители должны остаться довольными», – сказала Наталья Гарт.

В Чемпионате мира принимают участие более 100 спортсменов из 19 стран. Они разыграют семь комплектов наград. В рамках соревнований пройдёт также Первенство мира среди спортсменов до 23 лет.

С использованием информации ТАСС / tass.ru

Пресс-служба Минспорта России

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