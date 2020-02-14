Е. Алтабаева: Уроки Ялты-1945 помогают зафиксировать историческую правду о роли СССР в разгроме фашистской Германии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г. «Ялта-1945: уроки истории».

Важно, что уроки Ялты-1945 помогают зафиксировать историческую правду о роли Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города федерального значения Севастополя Екатерина Алтабаева. АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя

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Сенатор приняла участие в Международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года «Ялта-1945: уроки истории».

Законодатель отметила, что в рамках мероприятия проходит Ялтинский Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах «Победили вместе — во имя мира и созидания».

«В 1945 году и Президент США Франклин Рузвельт, и Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорили о том, что потери, которые понес Советский Союз, чудовищны, что главную роль в победе над фашизмом сыграл СССР. Эта мысль должна быть понятна тем сегодняшним политикам, которые пытаются исказить историю»,- подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Алексей Александров, Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Григорий Карасин

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Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Наталья Нарочницкая

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Сергей Цеков и Ольга Ковитиди

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Владимир Константинов и Григорий Карасин

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Ольга Тимофеева

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Григорий Карасин и Алексей Александров

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Валерий Куликов и Михаил Козлов

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»

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Сенатор напомнила, что лидеры США и Великобритании побывали тогда в Севастополе. «Для них было очень важно увидеть этот город, который стал легендой во время Великой Отечественной войны»,- указала парламентарий.

Говоря о проходящем 13–14 февраля форуме в Ялте, Екатерина Алтабаева подчеркнула его важность для общественно-политической жизни страны и мира. «Сегодня принципы, заложенные в Ялте в 1945 году, попираются некоторыми нашими, так называемыми, партнерами. Тем не менее, принципы, которые легли в основу ялтинских договоренностей, востребованы и сегодня, у них большой потенциал. Существует один путь — садиться за стол переговоров и договариваться, нужно уметь слышать друг друга. Взаимные уступки должны быть достигнуты путем переговоров, но не давления и санкций. Эта конференция поможет многим освежить в памяти те важные события»,- сказала Екатерина Алтабаева.

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