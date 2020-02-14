Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции».

Тема интеллектуальной собственности, поддержки региональных брендов находится в центре постоянного внимания Совета Федерации, она неоднократно обсуждалась на Совете по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом заявила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Сенатор провела заседание «круглого стола» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции». Мероприятие прошло в рамках VIII Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» на базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина.

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В своем выступлении Лилия Гумерова напомнила, что в декабре 2017 г. Председатель Совета Федерации дала поручение каждому сенатору зарегистрировать не менее двух региональных брендов. «В 2019 году по сравнению с 2017 годом почти на 65 процентов увеличилось количество заявок, поданных на государственную регистрацию брендов. С декабря 2017 года было зарегистрировано 74 бренда», — сообщила сенатор.

Глава Комитета СФ обратила внимание, что производители из Калмыкии, Чувашии, Красноярского края, Ленинградской, Псковской, Ростовской областей впервые подали заявки на регистрацию.

Лилия Гумерова указала на важность принятия изменений в Гражданский кодекс, которыми вводится новый объект интеллектуальной собственности – «географическое указание» и определяются особенности его правовой охраны. Соответствующий закон вступает в действие в июле 2020 г. По ее словам, регистрация «географических указаний» поможет вывести на рынок самые разные товары, защитить потребителей от некачественной продукции.

Принятый закон о «географических указаниях» создаст необходимые условия для недопущения недобросовестной конкуренции

В этой связи она привела данные о том, что более 40 проц. минеральной воды реализуется без необходимых документов. «Принятый закон о «географических указаниях» создаст необходимые условия для недопущения недобросовестной конкуренции, в том числе и в обороте минеральной воды», — подчеркнула парламентарий.

Глава Комитета СФ отдельно остановилась на вопросах защиты и продвижения отечественных товаров за рубежом. «Этому будет способствовать присоединение нашей страны к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова отметила, что широкое использование «географических указаний» будет способствовать, в том числе, повышению известности региона, росту инвестиций в его развитие, появлению новых рабочих мест, развитию туризма. Это мнение разделили представители более 20 субъектов РФ, участвующие в работе «круглого стола».

Лилия Гумерова

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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«Круглый стол» на тему «Правовые механизмы контроля качества региональных брендов и их защиты от распространения контрафактной продукции»

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В дискуссии приняли участие председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Любовь Кирий, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Золотых, заместитель руководителя Роскачества по правовым вопросам Андрей Белоусов, председатель правления киностудии Союзмультфильм, генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана Слащева и др.

Подводя итоги обсуждения, Лилия Гумерова отметила, что все прозвучавшие предложения будут обобщены и учтены в итоговом документе «круглого стола».

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