Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное14.02.2020 16:51

ЗАТО Солнечный Тверской области — 25 лет

Торжественные мероприятия по случаю 25-летия наделения статусом закрытого административно-территориального образования прошли в поселке Солнечный, который расположен на острове Городомля в Тверской области.

Градообразующим предприятием ЗАТО Солнечный является завод «Звезда» — филиал Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Он занимается разработкой высокотехнологичных устройств для российской ракетно-космической техники. Продукция завода, история которого началась в 1946 году, применяется в системах управления различных ракет-носителей.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил жителям Солнечного поздравление. Глава Роскосмоса подчеркнул вклад работников завода «Звезда» в развитие отечественной космонавтики, выразил особую признательность ветеранам предприятия за их многолетний и добросовестный труд, позволивший сформировать опережающий задел в космической сфере, а также пожелал благополучия всем жителям Солнечного.

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