Source: Russia – Council of the Federation

Это первый важный законодательный шаг на пути к запуску нового инвестиционного цикла в стране, отметил вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал работу над пакетом законопроектов по защите и поощрению капиталовложений.

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Речь идет о проекте федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», а также о законопроектах-спутниках к нему.

«Мы принимаем активное участие в доработке пакета законопроектов по защите и поощрению капиталовложений. Изначально поддерживая идею повышения инвестиционной привлекательности страны, Совет Федерации, тем не менее, обращал внимание на ряд замечаний, большинство из которых, благодаря совместной слаженной работе с Правительством Российской Федерации уже учтены», — сообщил Николай Журавлев.

По его словам, из‑под действия законопроектов выводятся механизмы государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, как самостоятельные эффективные действующие меры. «Мы также обращали внимание на риск усложнения и затягивания процедуры заключения инвестиционных соглашений из‑за неопределенности критериев финансового аудита. Препятствием для привлечения инвестиций в регионы для отдельных отраслей экономики могли стать установленные для инвесторов высокие пороговые значения собственных вложений».

Николай Журавлев заверил, что указанные замечания найдут своё отражение при доработке законопроектов ко второму чтению. «Готовящиеся поправки обсуждаются Правительством РФ со всеми заинтересованными ведомствами, представляются более взвешенными с учетом согласованных позиций. Это первый важный законодательный шаг на пути к разработке полноценного инвестиционного кодекса и запуска нового инвестиционного цикла в стране», — заявил вице-спикер верхней палаты парламента.

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