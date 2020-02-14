М. Козлов: В Костромской области уделяется большое внимание развитию юнармейского движения

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор выступил перед юнармейами и принял участие в открытии выставки, посвященной истории органов безопасности СССР и России.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области во время рабочей поездки в регион принял участие в юнармейском сборе, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и региональное отделение ДОСААФ России при участии Военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. В зале собрались 170 юнармейцев из костромских школ.

В своих выступлениях участники военных событий, ветераны говорили о долге и мужестве, о боевом братстве и героизме, о любви к Родине и готовности ее защищать на любых рубежах.

Наша общая задача — сохранить память, не допустить искажения истории, передать духовные ценности подрастающему поколению

«Мы должны знать свою историю, костромичей – героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы города Костромы. Наша общая задача — сохранить память, не допустить искажения истории, передать духовные ценности подрастающему поколению», — подчеркнул в своем выступлении сенатор.

В торжественной обстановке еще 30 новобранцев принесли юнармейскую клятву и влились в ряды всероссийского движения.

В рамках рабочей поездки в регион Михаил Козлов также принял участие в открытии выставки, посвященной истории органов безопасности СССР и России «На страже безопасности страны». Экспозиция, подготовленная Костромской областной общественной краеведческой организацией «Костромская старина» совместно с Региональным отделением Российского военно-исторического общества и ветеранской организацией Управления ФСБ по Костромской области, была презентована в преддверии Дня защитника Отечества в музее «Губернский город Кострома». На выставке представлены материалы, рассказывающие об истории органов безопасности России, Управления ФСБ по Костромской области, личные вещи ветеранов органов безопасности.

Михаил Козлов принял участие в юнармейском сборе, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

«Эта выставка раскрывает малоизвестные страницы, в том числе, и костромской истории. Экспозиция, несомненно, будет интересна всем, кто связан с военным делом, кто увлекается историей и любит изучать подлинные документы, кто в будущем хочет связать свою жизнь с военными специальностями», — подчеркнул сенатор.

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