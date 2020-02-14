Олег Матыцин, Аркадий Дворкович и Анастасия Мыскина провели жеребьёвку Турнира претендентов FIDE

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась жеребьёвка Турнира претендентов FIDE. Мероприятие провели Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и известная теннисистка Анастасия Мыскина.

«Для меня большая честь сегодня вместе проводить жеребьёвку в Турнире претендентов, –сказал Олег Матыцин. – Шахматы имеют великую традицию в нашей стране. Я думаю, что шахматы – это тот вид деятельности, который помогает достичь результатов не только в спорте, но и в жизни. Мы обсуждаем идею, чтобы шахматы были одной из частей образовательной программы в школах. Это важный элемент воспитания и интеллектуального развития. Надеюсь, что Турнир претендентов пройдёт на самом высоком уровне».

«Мы рады, что России вновь доверено проведение такого крупного международного шахматного соревнования, – отметил Аркадий Дворкович. – Россия – давний партнёр FIDE. История шахмат в России – самая богатая из всех стран. Турнир претендентов, который состоится в Екатеринбурге, это важнейший этап в борьбе за мировую шахматную корону. В нём принимают участие шахматисты из пяти стран: Россия, Китай, Азербайджан, Нидерланды, США. Силы равны. Все шахматисты находятся в начале мирового табеля о рангах. Благодарим Федерацию шахмат России, Министерство спорта Российской Федерации и всех наших партнёров за поддержку этого соревнования».

Согласно правилам представители одной страны должны сыграть друг с другом на старте каждого круга: китайские шахматисты Дин Лижэнь и Ван Хао – в 1 и 8 турах; россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко – в 1-3 и 8-10 турах.

По результатам жеребьёвки участники получили следующие стартовые номера:

1. Теймур Раджабов (Азербайджан)

2. Дин Лижэнь (Китай)

3. Аниш Гири (Нидерланды)

4. Александр Грищук (Россия)

5. Кирилл Алексеенко (Россия)

6. Ян Непомнящий (Россия)

7. Ван Хао (Китай)

8. Фабиано Каруана (США)

Турнир претендентов FIDE – одно из ключевых событий в шахматном мире, которое пройдёт с 16 марта по 4 апреля 2020 года в Екатеринбурге. Победитель выходит на матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия).

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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