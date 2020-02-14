Олег Матыцин провёл рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации руководитель ведомства Олег Матыцин встретился с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, строительства спортивных объектов и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Я сообщил Министру о выполнении в Удмуртии показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», – отметил Александр Бречалов по итогам встречи. – Показатели у нас хорошие: почти 40% граждан в среднем по всем возрастным группам регулярно вовлечены в спорт, обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет более 60%. За 2,5 года мы сделали серьёзный рывок в вопросах реконструкции и строительства спортивных объектов. Во многом благодаря этому Удмуртия стала первым регионом, который с 21 по 26 февраля этого года будет проводить Первые Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей».

«Мы попросили у Министра поддержку в наших государственно-частных проектах, таких как Дворец единоборств и 50-метровый бассейн – продолжил глава региона. – Олег Васильевич поддержал нашу точку зрения, которая заключается в том, что для инвесторов в спортивную инфраструктуру нужна особенная фискальная модель, в частности максимальное освобождение от налогов. Инвесторы, которые приходят в строительство спортивной инфраструктуры, должны обладать профессиональными компетенциями управления. Например, небольшой бассейн и круглогодичный лёд обходятся в 20-22 млн рублей в год, и когда им непрофессионально управляют, то всё ложится на плечи муниципальных и региональных властей. Нам эту проблему нужно решать».

Александр Бречалов рассказал, что в этом году в рамках Федеральной целевой программы в Воткинске будет завершено строительство круглогодичного крытого катка с искусственным льдом. Помимо этого, в Республике планируется открыть ряд других объектов: современный физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и зрительскими трибунами на 100 мест, стадион с современным покрытием, круглогодичный Ледовый дворец на 450 зрительских мест, игровой зал на 150 зрительских мест, четыре межшкольных стадиона, а также площадки для сдачи ГТО.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Удмуртской Республике в 2019 году было перечислено 342,966 млн рублей федеральных средств, из них: 30,872 млн рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 25 млн рублей – на закупку оборудования для хоккея; 40 млн рублей – на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками; 247,094 млн рублей – на строительство крытого катка с искусственным льдом в Воткинске.

В 2020 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» региону будет перечислено 115,398 млн рублей, из них: 16,221 млн рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 74,177 млн рублей – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ухтомского, 25 в Первомайском районе Ижевска в рамках социального проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» ЦИК ВПП «Единая Россия»; 25 млн рублей –на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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