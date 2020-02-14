Олег Матыцин: Уверен, что работа Алексея Морозова на посту президента КХЛ будет продуктивной

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 февраля, Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял единогласное решение об избрании президентом организации Алексея Морозова. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, который в январе этого года был назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что Алексей Морозов станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко. «Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодёжной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт. Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея», – сказал глава Минспорта России.

Алексей Морозов – серебряный призёр XVIII зимних Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира по хоккею (2008 и 2009 годы). После завершения карьеры в 2014 году стал управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги и членом правления КХЛ.

Пресс-служба Минспорта России

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