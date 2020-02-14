Подписан протокол о порядке формировании цен при поставке газа в Беларусь до 2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 февраля 2020, 13:30

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и Министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

Справка

Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года.

31 декабря 2019 года подписан Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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