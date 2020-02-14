Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное14.02.2020 11:47

Ресурсные испытания плазматрона переменного тока

В Исследовательском центре имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведен комплекс ресурсных испытаний трехфазного плазмотрона переменного тока на мощности 1 МВт.

В ходе испытаний использовалась модернизированная конструкция основных узлов плазмотрона, обеспечивающая длительный ресурс при работе на химически активных газах. Она позволяет снизить время обслуживания и замены изнашиваемых узлов, а также их стоимость. Данная конструкция плазмотрона предназначена для использования в различных плазменно-химических технологиях: переработка отходов, восстановление железа и цветных металлов, получение синтез-газа из водоугольных суспензий, конверсия природного газа.

MIL OSI