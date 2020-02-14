С. Лукин посетил современный детский сад, недавно открывшийся в Воронеже

Source: Russia – Council of the Federation

Здесь есть все необходимое для того, чтобы юные граждане нашей страны росли и воспитывались в достойных условиях, отметил сенатор.

В ходе региональной недели член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области совместно с мэром Воронежа Вадимом Кстениным проинспектировал детский сад общеразвивающего вида №136.

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Детский сад, рассчитанный на 140 мест, после окончания строительства был приобретен в муниципальную собственность у застройщика.

По словам Сергея Лукина, в настоящее время в Российской Федерации намечен ряд серьезных шагов по улучшению демографической ситуации. В Послании Федеральному Собранию Президент России обозначил конкретные направления поддержки семей с детьми. Особое место в предложенной системе мер занимает содействие занятости женщин, имеющих детей. «Мы понимаем, что у молодых мам должна быть возможность работать и развиваться в профессиональной сфере. В Воронежской области в 2019 году было создано более трех тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, построено 23 детских сада и 9 школ. Очередь в детсады практически ликвидирована», — сказал сенатор. Он добавил, что теперь необходимо особое внимание уделить строительству яслей. «В детском саду, в котором мы побывали сегодня, ровно половина всех мест предназначена именно для ясельных групп».

В Воронежской области в 2019 году было создано более трех тысяч дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет

Заведующая детским садом Ольга Быканова считает, что в этом новом современном пространстве можно воплотить в жизнь самые разные идеи. «В качестве дополнительных направлений образования мы будем развивать изобразительную деятельность и физвоспитание, в планах – конструирование и моделирование, а также английский язык. Нам предоставлены хорошие возможности: огромное количество игрушек, наглядных пособий и тренажеров для детей разных возрастов. Прачечная и пищеблок также отлично укомплектованы современным технологическим оборудованием», — рассказала она.

Сергей Лукин также отметил продуманные решения создания игровых и учебных пространств. Оснащение этого детского сада, по его словам, полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. «Здесь есть все необходимое для того, чтобы юные граждане нашей страны росли и воспитывались в достойных условиях», — сказал сенатор.

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