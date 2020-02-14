С. Митин принял участие в совещании по вопросу создания Научно-образовательного центра мирового уровня «Нечерноземье»

Source: Russia – Council of the Federation

Создание центра — продолжение системной работы Совета Федерации по социально-экономическому развитию Нечерноземной зоны России, в том числе в сфере льноводства, отметил сенатор.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области выступил в числе инициаторов создания Научно-образовательного центра (НОЦ) «Нечерноземье».

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По словам сенатора, инициатива по созданию НОЦ «Нечерноземье» является логичным продолжением системной работы Совета Федерации по социально-экономическому развитию Нечерноземной зоны России. В ноябре 2019 г. были проведены парламентские слушания на тему «Проблемы развития Нечерноземья и возрождение льноводства в Российской Федерации». Затем, в декабре 2019 г. было принято Обращение Совета Федерации в адрес Правительства РФ по вопросу развития Нечерноземья и возрождения льноводства в России.

На территории Нечерноземной зоны сосредоточены более 16 проц. площади сельхозугодий, около 21 проц. пашни, проживает более 37 процентов сельского населения страны

Сергей Митин проинформировал, что на территории Нечерноземной зоны сосредоточены более 16 проц. площади сельхозугодий, около 21 проц. пашни, проживает более 37 процентов сельского населения страны. «Существует прямая зависимость социально-экономического развития Нечерноземной зоны России от состояния ее традиционной отрасли – льноводства». В настоящее время ежегодная потребность внутреннего российского рынка оценивается экспертами в 450 тыс. тонн льняного волокна, однако его валовый сбор в России не превышает 40 тыс. тонн.

Виктор Новожилов и Сергей Митин

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Сергей Митин и Виктор Новожилов приняли участие в совещании по вопросу создания Научно-образовательного центра мирового уровня «Нечерноземье»

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Сергей Митин

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Сергей Митин и Виктор Новожилов приняли участие в совещании по вопросу создания Научно-образовательного центра мирового уровня «Нечерноземье»

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«Очевидно, что традиционная агротехнологическая платформа и традиционные меры государственной поддержки не позволят кардинально изменить положение дел в отрасли и, конечно, не позволят увеличить производство льна в 10 раз. Реализация этой государственной задачи во многом будет зависеть от объединения усилий научного сообщества, ВУЗов, профильных министерств для создания принципиально новой высокоэффективной и рентабельной модели хозяйствования, разработки и внедрения инновационной технологии выращивания и переработки льна в Нечерноземье», — отметил Сергей Митин.

Предполагается, что НОЦ «Нечерноземье» будет создан в Ярославской области на основе партнерства Межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз», Ярославского Государственного Университета имени П.Г. Демидова и Института опережающих исследований Шифферса.

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