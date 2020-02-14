Экологи подтвердили чистоту воздуха на железнодорожной инфраструктуре Амурского ГПЗ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 февраля 2020, 15:30

14 февраля специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Амурской области провели отбор и исследование проб атмосферного воздуха на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также на границе ближайшей к Амурскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) жилой застройки.

Замеры на содержание пыли были сделаны в границах железнодорожных станций Заводская, Заводская-2 и Усть-Пёра.

«Регулярные исследования в рамках производственного экологического мониторинга предусмотрены проектной документацией Амурского ГПЗ согласно требованиям российского и международного законодательства, — пояснил начальник Отдела охраны окружающей среды ООО „Газпром переработка Благовещенск“ Олег Носов. — На данных пунктах наблюдения идут с 2016 года. База данных для дальнейшего контроля за состоянием окружающей среды постоянно пополняется».

В результате исследования отобранных проб превышений установленных нормативов по содержанию пыли в воздухе не выявлено.

С начала реализации проекта строительства Амурского ГПЗ специалисты ЦЛАТИ по Амурской области на регулярной основе проводят производственный экологический мониторинг. Контролируется состояние атмосферного воздуха, почвы, воды в реках, донных отложений, ихтиофауны, осадков, растений как на основных площадках Амурского ГПЗ, так и на границе ближайшей жилой застройки. С начала регулярных наблюдений экологическая безопасность строительства Амурского ГПЗ подтверждена результатами более 2000 проб.

Справка

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

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