Ю. Воробьев: Мы продолжим сотрудничество с МККК в оказании поддержки жителям Юго-Востока Украины

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел встречу с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел встречу с руководителем делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) на территории Украины Флоранс Жиллет.

«Мы высоко ценим деятельность Международного Комитета Красного Креста как одной из старейших гуманистических организаций в мире», — отметил Юрий Воробьев.

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По словам вице-спикера СФ, высокий уровень взаимодействия и доверительный диалог между Россией и Красным Крестом заслуживает положительных оценок. «Мы заинтересованы в продолжении таких контактов».

Высокий уровень взаимодействия и доверительный диалог между Россией и Красным Крестом заслуживает положительных оценок

Сенатор подчеркнул, что одна из ключевых тем – урегулирование вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. «Совет Федерации всячески способствует поддержке тех людей, которые страдают от этого вооруженного конфликта, и мы продолжим сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста в этих вопросах», — сказал вице-спикер СФ.

Юрий Воробьев напомнил, что в 2014 г. в верхней палате парламента создан Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. «Все эти годы наш Комитет и Совет Федерации занимался помощью и поддержкой тех людей, которые оказались в качестве беженцев на территории России. Это медицинская помощь, предоставление жилья, работы, обучение детей в наших школах и студентов в вузах».

Кроме того, за этот период 98 колонн МЧС России доставили в общей сложности 110 тыс. тонн гуманитарной помощи на территории ЛНР и ДНР, добавил сенатор.

Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Юрий Воробьев

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Виктор Бондарев и Юрий Воробьев

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Игорь Каграманян

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Владимир Джабаров

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Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Встреча Юрия Воробьева с руководителем делегации Международного Красного Креста на территории Украины Флоранс Жиллет

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Со своей стороны Флоранс Жиллет отметила, что Международный Комитет Красного Креста высоко ценит диалог, который он ведет с представителями органов власти Российской Федерации. «Наша деятельность главным образом заключается в оказании помощи населению Юго-Востока Украины, проживающему вблизи линии соприкосновения по обе стороны этой линии», — сказала она.

Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области а также врио главы региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Марк Акерманн.

В ходе беседы Владимир Джабаров подчеркнул необходимость выполнения на Юго-Востоке Украины Минских соглашений. Игорь Каграманян отметил важность медицинской составляющей в деятельности МККК.

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