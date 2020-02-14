Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в Международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории».
В Крыму в Ливадийском дворце-музее прошла Международная научная конференция «Ялта-1945: уроки истории». Организатором конференции выступил Совет Федерации. В мероприятии приняли участие гости из 14 стран мира.
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым отметила особую значимость Ялтинский конференции 1945 год, актуальность результатов конференции в настоящий период времени, когда некоторые государства пытаются извратить правду о Второй мировой войне, преднамеренно скрывая главную освободительную роль в ней Советского Союза.
По словам Ольги Ковитиди, Россия, будучи правопреемницей СССР, бережно относится к результатам Ялтинских договорённостей, в отличие от других субъектов международного права. «По какой причине США и Великобритания так быстро забыли судьбоносную освободительную роль Красной Армии в спасении Европы?».
Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Алексей Александров, Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Григорий Карасин
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Валерий Куликов и Екатерина Алтабаева
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Наталья Нарочницкая
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Сергей Цеков и Ольга Ковитиди
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Владимир Константинов и Григорий Карасин
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Ольга Тимофеева
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Григорий Карасин и Алексей Александров
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Григорий Карасин
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Алексей Александров
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Валерий Куликов и Михаил Козлов
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Международная конференция «Ялта–1945: уроки истории»
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Участники нынешней Международной конференции отметили, что уроки Ялтинской конференции являются ярким свидетельством истинного союзничества и возможности эффективного сотрудничества государств с различным государственным строем. Существенно, что ряд механизмов Ялтинской системы безопасности функционирует и сегодня.
Ольга Ковитиди отметила, что Крым, на территории которого 75 лет назад прошла Ялтинская конференция, должен рассчитывать на всестороннюю поддержку стран-членов ООН. «Признание международным сообществом результатов общенародного референдума в Крыму 16 марта 2014 года и присоединения к России – это вопрос времени», – заявила парламентарий.
Сенатор считает, что уроки Ялты-1945 чрезвычайно важны, так как заложили архитектуру безопасного послевоенного мира. «Это актуально и для России, и для всего мирового сообщества. В Ялте в 1945 году было продемонстрировано умение договариваться, находить общий язык, общую позицию по судьбоносным вопросам мирового устройства», — подчеркнула парламентарий.