Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года

Source: Russia Ministry of Sport

В связи с решением Дисциплинарной антидопинговой панели (ADHP) Международного союза биатлонистов (IBU) от 13 февраля 2020 года о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении п. 2.2. Антидопинговых правил IBU и его дисквалификации, Министерством спорта Российской Федерации принято решение об освобождении Евгения Устюгова от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России.

Главным судьей соревнований утверждён заслуженный мастер спорта России Роман Орешников (бобслей).

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года, организатором которой выступает Министерство спорта Российской Федерации и Федеральный центр подготовки спортивного резерва, проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх регионах России. В мероприятии принимают участие более 3000 человек. Разыгрывается 214 комплектов медалей.

Всего в программу Спартакиады вошли 15 видов спорта. В Красноярске проходят соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею с шайбой и хоккею с мячом. Сочи (Краснодарский край) принимает бобслей (монобоб, скелетон), кёрлинг и санный спорт. Челябинску доверены старты по конькобежному спорту, а Чайковскому (Пермский край) – состязания по лыжному двоеборью.

Пресс-служба Минспорта России

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