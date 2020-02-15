Об обращении Генеральной прокуратуры Российской Федерации к компетентным органам Нидерландов в связи с расследованием уголовного дела о гибели рейса MH-17

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В конце лета прошлого года в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из прокуратуры Нидерландов поступил очередной запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении 17.07.2014 «Боинга» авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс МН 17.

Из приложенных к нему документов следовало, что Совместная следственная группа подозревает в причастности к совершению данного преступления трех граждан России.

В соответствии со статьей 61 Конституции Российской Федерации наши граждане не могут быть выданы другому государству. Однако это не означает, что граждане России, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в Российской Федерации по ее закону.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 21.07.2014 № 2166 Российская Федерация заинтересована в проведении всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств данной авиакатастрофы, в том числе и возможной причастности к ней российских граждан.

Именно поэтому 10 октября 2019 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации официально обратилась в Министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов с просьбой о передаче нам соответствующих материалов для осуществления уголовного преследования на основании Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15.05.1972, участниками которой являются как Нидерланды, так и Россия.

В случае ее удовлетворения указанные лица должны были бы предстать перед следствием и судом в России и, при условии их осуждения, понести наказание.

К сожалению, в конце декабря 2019 г. поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы.

Таким образом, власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН.

Полноценное участие российских правоохранительных органов в расследовании обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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