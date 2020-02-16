Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДНХ#Союз МС-16#МКС-6315.02.2020 18:22

Встреча с экипажем корабля «Союз МС-16»

В Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 15 февраля 2020 года накануне своей экспедиции на Международную космическую станцию выступили космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин. В рамках открытой встречи из цикла «Уроки космоса» перед гостями Центра также выступил Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16», в экипаж которого вошли Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт Крис Кессиди, запланирован на 9 апреля 2020 года. Во время полугодовой экспедиции им предстоит выполнить программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживать работоспособность Международной космической станции и выполнить ряд других задач.

В первую очередь, главные герои встречи рассказали о своей мечте, которая в самое ближайшее время воплотится в реальность.

«У меня мама учитель, у нас дома всегда была огромная библиотека, и, конечно, было много разных книжек, в том числе и на тему космоса. Я читал книжки про Юрия Гагарина, его биографию, читал различные фантастические книги. Это и привело меня в итоге в профессию», — поделился космонавт Роскосмоса Николай Тихонов.

Андрей Бабкин, в своь очередь, отметил, что его путь в космонавтику прошел через астрономию: «Многие из вас тоже пытаются найти себя, когда еще сознание такое раскрепощенное. Именно в этом возрасте всегда понимаешь, к чему тебя тянет. И в этот момент мне очень нравилось звездное небо, планеты».

Полуторачасовая встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, участникам встречи удалось задать интересующие вопросы российским членам экипажа корабля «Союз МС-16» и ведущему встречи — космонавту Федору Юрчихину. В мероприятии приняли участие студенты Московского авиационного института, выпускниками которого являются Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также учащиеся аэрокосмических классов и детских технопарков города Москвы — всего более 300 человек. Участники, которые задали самые интересные вопросы, получили памятные призы от Госкорпорации «Роскосмос» и Центра «Космонавтика и авиация».

Полная видеозапись встречи скоро будет доступна на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

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