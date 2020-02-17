Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор указал, что работа в регионах должна показать внимание к реальным проблемам людей.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края считает важной и своевременной инициативу Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина об организации работы членов Правительства в регионах.
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«Мы полностью поддерживаем такой подход», — подчеркнул сенатор.
По словам парламентария, работа в субъектах Федерации для членов Правительства должна показать внимание к реальным проблемам людей и способствовать выравниванию качества жизни в различных регионах страны.