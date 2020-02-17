Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал публикацию для обсуждения проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал размещение на сайте regulation.gov.ru проекта Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

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«Противодействие немедицинскому потреблению наркотических и психоактивных веществ является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов», — отметил Андрей Клишас.

Стратегия является основой для формирования и реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной политики в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту, подчеркнул сенатор.

Проект Стратегии предусматривает формирование единой системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности

Сенатор отметил, что в новой Стратегии акцент сделан не только на пресечение незаконного распространения наркотиков и формирование системы защиты территории Российской Федерации от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу, но и на профилактику наркопотребления. Размещенный проект Стратегии предусматривает формирование единой системы комплексной антинаркотической профилактической деятельности, а также создание условий для формирования идеологии антинаркотического поведения на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры народов России.

«Такой подход позволит снизить не только предложение по незаконному приобретению наркотических средств, но и спрос на них», — заключил сенатор.

Вместе с тем, Андрей Клишас отметил необходимость дополнительного обсуждения предложенного МВД России внесудебного механизма блокировки банковских счетов и электронных платежных средств по инициативе оперативно-розыскных органов.

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