В Марий Эл по постановлению прокурора предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушения закона при трудоустройстве бывшего госслужащего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

Установлено, что в июле 2019 года в общество с ограниченной ответственностью «МДФ», занимающееся изготовлением деревянных строительных конструкций, трудоустроен на должность менеджера бывший специалист 1 разряда Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Марий Эл.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель не направил уведомление о трудоустройстве бывшего чиновника в 10-дневный срок по месту его прежней службы.

Прокурор возбудил в отношении предприятия и его руководителя дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлением мирового судьи судебного участка №2 Йошкар-Олинского района виновным назначены наказания в виде административного штрафа на сумму 120 тыс. рублей.

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