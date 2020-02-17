В Минспорте России обсудили вопросы организации XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось совещание по вопросам подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года.

Мероприятие прошло под председательством Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и при участии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, президента Российского студенческого спортивного союза Сергея Сейранова, главы Исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александра Чернова, представителей других заинтересованных организаций.

Евгений Куйвашев проинформировал о ходе подготовки к Всемирным студенческим играм. По словам главы региона, все необходимые организационные мероприятия идут сегодня по графику и в полном соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Для подготовки к соревнованиям создан региональный организационный комитет, разработаны проекты комплексной программы и мастер-плана по организации подготовки и проведения состязаний, организована работа по выбору талисмана летней Универсиады-2023.

Решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней универсиады принято Исполнительным комитетом Международной федерации студенческого спорта (FISU) в июле 2019 года.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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