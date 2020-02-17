В Москве вынесен приговор женщине, отравившей своего мужа из-за квартиры и совершившей еще одно убийство, а также ее сообщникам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 17 февраля 2020 года, Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего Дениса Морозова, 38-летнего Владимира Зубченко, 44-летней Айгуль Умновой и 38-летней Виктории Лазаревой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, в том числе сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что Умнова в июне 2017 года задушила жительницу г. Подольска Московской области, спавшую в собственной квартире. Целью убийства стали банковские карты потерпевшей, с которых Умнова сняла 1,2 млн рублей. После этого она попросила свою знакомую Лазареву помочь избавиться от трупа, а та, в свою очередь, обратилась с аналогичной просьбой к Зубченко, что в результате и было проделано сообщниками. Одновременно из квартиры убитой было похищено имущество.

Кроме того, примерно тогда же сообщники решили убить мужа Умновой чтобы завладеть его московской квартирой. Реализуя умысел, женщина подмешала мужу в воду ядовитое вещество, от которого тот скончался.

На основании фиктивной доверенности Умнова подготовила договор о продаже квартиры убитого, затем сообщники подали заявление о государственной регистрации перехода права на квартиру в пользу Лазаревой. Для хищения квартиры и последующей ее продажи сообщники за материальное вознаграждение привлекли Морозова – он внешне был схож с убитым и должен был посещать вместо него соответствующие инстанции. После получения Лазаревой документов на недвижимость, соучастники приступили к продаже квартиры за 8,5 млн рублей.

Суд приговорил Умнову к 19 годам лишения свободы, Лазареву к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Зубченко приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Морозов – к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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