В Пензенской области по искам прокуратуры заблокирован доступ к 19 сайтам с запрещенной информацией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Пензы провела проверку исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлено 19 сайтов, предлагающих поддельные документы об образовании, медицинские документы без фактического обследования специалистами, платежные документы о приобретении технических средств реабилитации, табачных изделий, а также о предоставлении услуг порнографического характера.

Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим прокуратура направила в суд 19 административных исковых заявлений о признании такой информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.

В настоящее время доступ к 19 интернет-сайтам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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