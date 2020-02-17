Д. Шатохин: Съезд коми народа играет важную роль в сохранении национального согласия и самобытности региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе XII Съезда коми народа.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в качестве делегата от Усть-Куломского района принял участие в работе XII Съезда Коми народа в Сыктывкаре.

«Традиционно Съезды коми народа охватывают вопросы этносоциального развития, сохранения и развития коми языка, культуры, социальные и экономические направления. Решения форума играют важную роль в определении приоритетов работы органов власти региона и муниципалитетов», — отметил парламентарий.

Съезды коми народа охватывают вопросы этносоциального развития, сохранения и развития коми языка, культуры

В рамках программы Съезда делегаты и гости заслушали отчетный доклад о работе Исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр», провели выборные процедуры. Кроме этого, участники обсудили актуальные направления региональной политики на четырех секциях: «Экономика и экология», «Демография и здоровье», «Коми язык в современных условиях» и «Национальная культура, литература, СМИ как ресурсы развития межнационального диалога».

Дмитрий Шатохин в качестве делегата от Усть-Куломского района принял участие в работе XII Съезда Коми народа в Сыктывкаре

В своем выступлении на заключительном пленарном заседании Съезда Дмитрий Шатохин отметил необходимость взаимодействия региональных представителей в Федеральном Собрании и Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» в части экспертизы федеральных законопроектов.

«Сегодня актуально сформировать позицию по пакету законов, направленных на развитие арктических территорий, дать предложения о том, каким должен быть обновлённый Лесной кодекс. Мы ждем от вас настоящей общественной экспертизы подобных серьёзных общероссийских решений», — отметил по итогам выступления сенатор.

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