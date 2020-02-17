Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий принял участие в ежегодной конференции «Итоги бегового сезона 2019 года».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие в ежегодной конференции «Итоги бегового сезона 2019 года».

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Сенатор выступил с информацией об итогах работы рабочей группы по дальнейшему законодательному обеспечению развития коневодства в Российской Федерации за 2019 год, а также об основных направлениях ее деятельности, запланированных на 2020 год.

Особое внимание Егор Борисов обратил на то, что на постоянном контроле Совета Федерации находятся вопросы системного решения проблем развития отечественного коневодства, ресурсного и финансового обеспечения этой отрасли сельского хозяйства.

В части ключевого направления сенатор отметил необходимость дальнейшего совершенствования законодательства по созданию конного тотализатора, как основного инструмента финансирования коневодства.

Егор Борисов принял участие в ежегодной конференции «Итоги бегового сезона 2019 года»

«Комитет будет продолжать держать на парламентском контроле вопросы развития коневодства в России в рамках деятельности созданной рабочей группы по дальнейшему законодательному обеспечению и развитию коневодства в Российской Федерации», — отметил Егор Борисов.

В конференции приняли участие представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, представители Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, национальной Ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы, национального союза коневладельцев и коннозаводчиков лошадей рысистых пород и представители экспертного сообщества.

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